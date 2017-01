Šarapovová sa vráti do kolotoča WTA na obľúbenom turnaji v Stuttgarte

Ruská tenistka Maria Šarapovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. januára (TASR) - Ruska Maria Šarapovová sa po odpykaní dopingového trestu vráti do súťažného tenisu na turnaji WTA Porsche Grand Prix v Stuttgarte v apríli tohto roka. S odvolaním sa na potvrdenie organizátorov o tom v utorok informovala agentúra DPA.Dvadsaťdeväťročná Šarapovová dostala na podujatí voľnú kartu. Turnaj sa začne 26. apríla a to už jej vyprší 15-mesačná suspendácia za užitie zakázaného meldónia.povedala trojnásobná víťazka v Stuttgarte z rokov 2012, 2013 a 2014. Na antukovom turnaji by nemala chýbať ani aktuálna svetová jednotka Angelique Kerberová z Nemecka, ktorá tento turnaj vyhrala v rokoch 2015 a 2016.