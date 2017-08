Šarapovová si zahrá na US Open, dostala voľnú kartu

Ruská tenistka Maria Šarapovová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. augusta (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže posledného grandslamového turnaja roka US Open. Okrem bývalej svetovej jednotky udelila Tenisová asociácia USA (USTA) voľné karty ďalším siedmim hráčkam.Šarapovová sa na grandslamovom turnaji predstaví prvýkrát po jeden a pol roku. Naposledy štartovala na Australian Open 2016, kde mala pozitívny test na meldónium, za čo dostala 15-mesačný trest. Víťazka piatich Grand Slamov triumfovala na US Open v roku 2006. Jej dopingový trest vypršal tento rok v apríli. Informáciu priniesla agentúra AP.