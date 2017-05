Šarapovová získala istotu miestenky v kvalifikácii Wimbledonu

Ruská tenistka Maria Šarapovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. mája (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová získala istotu miestenky v kvalifikácii na tretí grandslamový turnaj roka Wimbledon. Po výhre nad Američankou Christinou McHaleovou 6:4, 6:2 v 1. kole turnaja v Ríme sa v onlajn vydaní rebríčka WTA dostala do druhej stovky. Vo Wimbledone tak nebude potrebovať voľnú kartu. Ak v Ríme postúpi minimálne do semifinále, na trávnatých dvorcoch All England Clubu sa predstaví v hlavnej súťaži.Šampiónka Wimbledonu z roku 2004 sa na okruh WTA vrátila koncom apríla po 15-mesačnom dištanci za užitie meldónia. V Ríme štartuje na svojom treťom podujatí po návrate. V Stuttgarte sa prebojovala do semifinále, minulý týždeň v Madride vypadla v 2. kole.povedala 30-ročná Ruska po výhre nad McHaleovou.Na podujatí v Ríme štartuje po deviaty raz v kariére, v minulosti ho trikrát dokázala vyhrať (2011, 2012, 2015).