Sardínia si nevie rady s náporom alžírskych migrantov

Rím 2. septembra (TASR) - Guvernér talianskeho ostrova Sardínia sa obránil na centrálnu vládu v Ríme so žiadosťou o pomoc pri zvládaní prílevu alžírskych migrantov. Informovala o tom agentúra AP.Od začiatku tohto roku dorazilo na Sardíniu už asi 800 Alžírčanov, ktorí sa tam doplavili cez Stredozemné more priamo zo svojej domoviny. Na Sardíniu sa dostávajú na člnoch za pomoci pašerákov, a miestne úrady ich príchod často ani nezaznanenajú.Sardínsky guvernér Francesco Pigliaru zdôraznil, že obyvateľov ostrova znepokojujú najmä trestné činy, ktoré páchajú niektorí z Alžírčanov. Nalieha preto na ústrednú taliansku vládu, aby sa v spolupráci s alžírskymi úradmi pokúsila nápor migrantov zastaviť.Počet Alžírčanov prichádzajúcich na Sardíniu je relatívne malý v porovnaní so státisícmi migrantov, ktorí sa vydávajú na cestu z Líbye a ktorých talianska pobrežná stráž zachraňuje z vratkých plavidiel v Stredozemnom mori. Talianska vláda sa v súčasnosti snaží o zablokovanie líbyjskej migračnej trasy, keďže už takýto masový prílev migrantov nezvláda.