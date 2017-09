SARIO a rezort hospodárstva budú podporovať malé a stredné podniky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR budú podporovať malé a stredné podniky (MSP). Podpora sa uskutoční prostredníctvom národného projektu. Projekt vo výške 35,5 milióna eur sa bude financovať zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a SR. Informovala o tom dnes SARIO.Slovenské firmy získali väčšiu šancu presadiť sa na medzinárodnom trhu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Môžu totiž získať podporu pre svoju činnosť vo forme finančných dotácií zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže tento je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov. Malým a stredným podnikom bude SARIO v spolupráci s MH SR v rámci Národného projektu poskytovať zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných podujatiach.Na posilnenie podpory MSP vzniknú aj Trade pointy, v ktorých MSP môžu využiť individuálne poradenstvo, podporné tréningové aktivity, poradenské služby s cieľom uľahčiť im zapojenie do nadnárodných a regionálnych subdodávateľských reťazcov. V rámci Národného projektu dôjde aj k vytvoreniu komplexnej interaktívnej mapy dodávateľov do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb na Slovensku, ktorá pomôže sprehľadniť aktuálnu situáciu v dodávateľských reťazcoch.Národný projektv SR v rokoch 2017 až 2023 sa realizuje na základe zmluvy, ktorú uzatvorilo dňa 8. septembra MH SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 35,58 milióna eur.Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je SARIO, ktorá vystupuje ako hlavný partner. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak Business Agency (SBA).SARIO je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti MH SR. Jej poslaním je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko. Od roku 2001 agentúra SARIO úspešne ukončila niekoľko stoviek investičných projektov a umožnila tisícom slovenských firiem rozvinúť ich aktivity v oblasti zahraničného obchodu. Medzi najväčšie úspechy SARIO patria realizované projekty spoločností Volkswagen, Jaguar Land Rover, KIA, PSA Peugeot Citroën Slovakia, Johnson Controls, IBM, Embraco, Samsung, Honeywell, Siemens a mnoho ďalších, ako aj vytvorenie a implementovanie funkčných platforiem a nástrojov na podporu exportného potenciálu slovenských firiem.