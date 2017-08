Šarišan na Šarišu bude s folkloristami z celého regiónu

Jeden zo zakladajúcich členov Folklórneho súboru Šarišan, Ján Očkovič, archívne foto. Foto: TASR/Ján Laššák Foto: TASR/Ján Laššák

Prešov 29. augusta (TASR) – Prvý septembrový deň bude v Prešove patriť folklóru. Štvrtý ročník podujatia Šarišan na Šarišu sa zároveň presťahuje z Veľkého Šariša do Prešova, kde sa premiérovo uskutoční v areáli 4 SPORT na Jazdeckej ulici. Okrem jubilujúceho folklórneho súboru Šarišan sa predstavia folkloristi z celého regiónu.V programe so začiatkom o 14.00 h vystúpia folklórne súbory Vranovčan z Vranova nad Topľou, Magura z Kežmarku, Makovička zo Svidníka, finalisti folklórnej šou Zem spieva Raslavičan z Raslavíc i Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova. Predstaví sa Ľudová hudba Stana Baláža a rozprávač Jožko Jožka.Hlavná časť koncertu bude patriť jubilujúcemu prešovskému súboru Šarišan, ktorý oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Jeho výročie pred piatimi rokmi odštartovalo aj tradíciu tohto podujatia. Oslávencovi prídu zahrať nielen folklórne zoskupenia z regiónu. Hosťom večera bude banskobystrická kapela Rusín Čendeš Orchestra.Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová uviedla, že predošlé ročníky podujatia Šarišan na Šarišu mali podobu rôznych štýlov a žánrov. Na festivale, ktorý navštívilo takmer 10.000 ľudí, si zaspievali Helena Vondráčková, Peter Nagy so skupinou Indigo, Peter Bič Projekt, Kristína aj kapela Olympic. Tentoraz bude predovšetkým zmesou tradičnej ľudovej hudby.Podujatie organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Divadlom Jonáša Záborského a spoločnosťou 4 SPORT.