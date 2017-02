Sarkozyho budú súdiť pre podozrenie z ilegálneho financovania kampane

Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Paríž 7. februára (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy bude musieť predstúpiť pred súd a spolu s ďalšími 13 spolupracovníkmi sa zodpovedať za ilegálne financovanie svojej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012. Ide o aféru známu ako Bygmalion. Rozhodnutie o tom zverejnil dnes sudca Serge Tournaire.Pred súd okrem Sarkozyho predstúpia bývalí členovia Zväzu za ľudové hnutie (UMP), ktorá sa premenovala na Republikánov (LR), bývalí úradníci zodpovední za prezidentskú kampaň a členovia vedenia komunikačnej spoločnosti Bygmalion.Podľa dávnejšieho verdiktu prokuratúry by mal Sarkozyho súd stíhať za to, že v roku 2012 prekročil maximálne povolené výdavky na predvolebnú kampaň.Vyšetrovanie sa všeobecnejšie zameriava na falošné faktúry, vystavené s cieľom utajiť prekročenie limitu na kampaň až o 18,5 milióna eur. Limit bol stanovený na sumu 22,5 miliónov eur. Veľká časť financií bola disponovaná cez firmu Bygmalion.Sarkozy pritom nie je obviňovaný z toho, že by bol navádzal na falšovanie faktúr, ale je podozrivý, že navyšoval náklady na kampaň, keď žiadal od svojho štábu organizovanie nových stretnutí s voličmi, aj keď si musel byť vedomý toho, že jeho rozpočet na to nestačí. Podľa vyšetrovateľov ho pred týmto postupom varovali aj jeho účtovníci.Počas vyšetrovania Sarkozy akúkoľvek vinu odmietal. Predvolebná kampaň v roku 2012 sa pre Sarkozyho skončila neúspechom, keď ho vo voľbách porazil súčasný prezident Francois Hollande. Sarkozy bol neúspešný aj v nedávnych primárkach konzervatívcov, z ktorých ako víťaz vyšiel Francois Fillon. Ten však teraz čelí škandálu súvisiacemu s fiktívnym zamestnávaním svojich príbuzných.Po Jacquovi Chiracovi, odsúdenom v roku 2011 na dva roky podmienečne v afére fiktívnych pracovných miest na radnici v Paríži, je Sarkozyho prípad druhým v dejinách Francúzska, keď sa pred súd bude musieť postaviť bývalý prezident republiky.