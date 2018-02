SaS a OĽaNO dohodli koaličnú zmluvu pre komunálne voľby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO sa dohodli na uzavretí koaličnej zmluvy do tohtoročných komunálnych volieb. Zatiaľ ju nepodpísali, urobia tak v piatok, kedy povedia aj podrobnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Zmluva bude medzi dvojicou týchto strán, nebránia sa však ani spolupráci s ďalšími stranami, podobne, ako tomu bolo pri minuloročných krajských voľbách.uviedla Svrčeková.O spoluprácu malo záujem KDH, ktoré ale kritizovalo, že dohodu chcú SaS a OĽaNO podpísať bez KDH. Od dvojice chcelo vedieť, ako je to s dohodou.uviedlo nedávno KDH, ktoré tvrdí, že nebudeOpozičné strany diskutujú aj o možných kandidátoch na primátorov a starostov. Kandidáta na bratislavského primátora by malo navrhnúť OĽaNO. Spomínajú sa poslanci NR SR za hnutie Ján Budaj a Gábor Grendel, aj starosta Vajnôr Ján Mrva a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.