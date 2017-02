SaS a OĽaNO-NOVA finalizujú zmluvu pred krajskými voľbami

Na snímke poslanec NR SR A Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. februára (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA finalizujú zmluvu o vzájomnej podpore kandidátov v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC). Zatiaľ čo liberáli tvrdia, že čiastkové dohody na menách už padli, šéf Obyčajných Igor Matovič zdôrazňuje, že kým nie je podpísaná zmluva, dovtedy nie je dohodnuté nič.uviedla pre TASR hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Liberáli na čelo týchto troch krajov nominujú terajších poslancov NR SR Juraja Drobu, Martina Klusa a Renátu Kaščákovú. Ak uspejú, mandátov v parlamente sa vzdajú.Podľa Matoviča však ide o príliš vážne veci na to, aby sa mená kandidátov posúvali cez médiá.myslí si.Matovič naďalej počíta s tým, že ku koalícii SaS a OĽaNO-NOVA by sa pridalo aj mimoparlamentné KDH.povedal pre TASR.Pripravenosť spolupracovať deklaroval aj Hlina. Hovorí, že ak vznikne strategická opozičná dohoda, bude chcieť svojho kandidáta v niektorom z krajov postaviť aj KDH.dodal pre TASR.