SaS a OĽaNO-NOVA odmietajú koaličnú novelu o pamäti národa

Bratislava 14. júna (TASR) - Novela zákona o pamäti národa z dielne koalície priamo zasahuje do nezávislosti Ústavu pamäti národa (ÚPN). Myslí si to opozícia. Kluby SaS a OĽaNO-NOVA takýto návrh nepodporia.vyhlásila predsedníčka klubu SaS Natália Blahová, podľa ktorej by to mohlo vyhovovať bývalým príslušníkom ŠtB či komunistickej strany.Myslí si, že zmena zákona súvisí aj s kauzou českého politika a podnikateľa slovenského pôvodu Andreja Babiša. ÚPN ho evidoval ako agenta ŠtB, čo Babiš popiera. Prípad má na stole Ústavný súd SR. Blahová v pléne spomenula obavy, že v prípade odvolania súčasného šéfa ÚPN nové vedenie môže prípad zamiesť pod koberec.povedala Blahová.Poslankyňu prekvapilo, že pod návrh sa podpísala aj Edita Pfundtner z Mosta-Híd.zdôraznila Blahová. Erika Jurinová z OĽaNO-NOVA upozornila, že právna norma podriadi šéfa ÚPN správnej rade ústavu, ktorá je podľa JurinovejPfundtner sa ohradila.zdôraznila a zároveň odmietla vyjadrenia o tom, že koalícia ide ničiť ÚPN a pomáhať Babišovi.vyhlásila Pfundtner.Jaroslav Paška z SNS pri predkladaní návrhu zdôraznil, že novela má zaviesť nový model riadenia ÚPN. Má zodpovedať modelu verejnoprávnej inštitúcie. Podľa právnej normy súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončí 15. októbra 2017. Ostane však členom správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený.Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda ako v súčasnosti. Novela zároveň ruší výbor ústavu a orgánmi ÚPN zostanú dozorná rada a správna rada. Zavádza sa tiež nezlučiteľnosť funkcie člena orgánov ústavu, členov správnej rady a dozornej rady s pracovným pomerom alebo iným pracovnoprávnym vzťahom s ústavom. K zmenám má dôjsť aj pri platoch.Poslanci zároveň navrhujú pridať oprávnenie orgánu, ktorý ustanovil člena správnej rady, odvolať ho aj v prípadeale aj vtedy, ak spácha trestný čin alebo šesť mesiacov nevykonáva činnosť. Správna rada má deväť členov, päť z nich volí parlament, dvoch vláda a dvoch prezident.Ústav považuje novelu a jej zdôvodnenie za účelové a zavádzajúce.odkázal v stanovisku ústav.Podľa jeho predstaviteľov je navrhnutá novela šitá na mieru práve bývalému vedeniu ÚPN zastúpenému v súčasných orgánoch správnej a dozornej rady. Podľa ÚPN sú skutočným dôvodom novely zákona o pamäti národa kauzy ako Babiš, Hudzovič, Petranský, návrhy na odobratie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB, zverejnené mená sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí sa v súvislosti s nedovoleným prekročením hranice alebo inak podieľali na súdení nevinných spoluobčanov.