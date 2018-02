SaS a OĽaNO rokovali o koaličnej zmluve do komunálnych volieb

Richard Sulík - líder SaS. Foto: TASR/ Pavel Neubauer Foto: TASR/ Pavel Neubauer

Bratislava 2. februára (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO rokovali o uzavretí koaličnej zmluvy do tohtoročných komunálnych volieb. Zatiaľ ju nepodpísali, rokovania ešte pokračujú. TASR to potvrdili predstavitelia oboch strán.uviedla pre TASR hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Dohoda by mala byť medzi dvojicou strán, čo nedávno kritizovalo KDH. To pripomína úspech širšej spolupráce v minuloročných voľbách do vyšších územných celkov. SaS aj OĽaNO hovoria, že sa nebránia opätovnému pribratiu KDH.KDH však nie je celkom spokojné s takýmto postupom. Chce vedieť, ako je to s dohodou.uviedlo KDH.Kresťanskí demokrati tvrdia, že nebudúodkazuje hnutie stranám SaS a OĽaNO.Opozičné strany už diskutujú o možných kandidátoch na primátorov a starostov. Kandidáta na bratislavského primátora by malo navrhnúť OĽaNO. Spomínajú sa poslanci NR SR za hnutie Ján Budaj a Gábor Grendel, aj starosta Vajnôr Ján Mrva a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.