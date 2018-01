SaS a OĽaNO sa chystajú na podpis dohody pre komunálne voľby

Na archívnej snímke sprava predseda demokratov Slovenska Ľudovít Kaník, predseda SaS Richard Sulík, poslankyňa NR SR za OĽaNO Veronika Remišová a predseda KDH Alojz Hlina. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO by mohli podpísať dohodu o spolupráci pred tohtoročnými komunálnymi voľbami do konca januára. Podľa líderky OĽaNO Veroniky Remišovej je to však len predpokladaný termín, rokovania ešte prebiehajú, čo potvrdzuje aj SaS.Aj keď prvotná dohoda by mala byť medzi dvomi stranami, OĽaNO sa nebráni pribratiu KDH. Podobne tomu bolo pri minuloročných voľbách do vyšších územných celkov, pripomína Remišová.uviedla pre TASR.Predseda KDH Alojz Hlina týmto postupom ešte pred Vianocami nadšený veľmi nebol. Hovoril, že SaS a OĽaNO chcú ísť do komunálnych volieb iba vo dvojici a ak sa na tom nič nezmení, KDH môže ísť samostatne. A to napriek tomu, že podľa neho by mali postupovať spoločne, ak chcú poraziť Smer-SD. SaS aj OĽaNO v decembri v reakcii na toto Hlinovo vyjadrenie uviedli, že KDH sa bude môcť pridať do pravicových koalícií v komunálnych voľbách. Odmietli, že by chceli vyčleniť kresťanských demokratov.Opozičné strany už diskutujú o možných kandidátoch na primátorov a starostov. Kandidáta na bratislavského primátora by malo navrhnúť OĽaNO. Spomínajú sa poslanci NRSR za hnutie Ján Budaj a Gábor Grendel, aj starosta Vajnôr Ján Mrva a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Podľa Remišovej ešte nevybrali.