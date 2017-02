SaS: Bežní chovatelia psov sa dostali do zákona kvôli stanovisku vlády

Na snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. februára (TASR) - Slovensko sa stalopred celou Európou a tzv. antimnožiteľský zákon konečne poskytne prehľad o tom, kto, ako a v akom rozsahu chová a predáva psy. Vyhlásil to dnes opozičný poslanec SaS Martin Poliačik po kritike ministerstva pôdohospodárstva a strany Most-Híd, ktorá sa vzniesla voči tomuto zákonu. Parlament novelu z dielne liberálov odobril 14. februára.SaS tvrdí, že bežní chovatelia psov boli do antimnožiteľského zákona doplnení až na základe stanoviska vlády.vysvetľuje Poliačik s tým, že na danú tému boli navrhovatelia pripravení rokovať a s touto požiadavkou kontaktovali ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS) ešte vlani v novembri.Názor SaS je, že každý príjem má byť zdanený a platí to aj pre chovateľov psov, ktorí doteraz požívali neštandardné výhody, keďže sa na predaj šteniat nevzťahovali dane a chov bol neregulovaný.doplnil Poliačik.Či protimnožiteľský zákon postihne aj poctivých chovateľov, záleží podľa jeho slov najmä na postoji vlády.uzavrel.Koaličný poslanec Peter Antal (Most-Híd) dnes vyhlásil, že jeho strana požiada prezidenta SR Andreja Kisku, aby túto novelu nepodpísal. Antal uznal, že myšlienka a úmysel SaS prijať takúto právnu úpravu sú dobré.upozornil Antal. Podľa jeho slov novela hovorí, že. Koaličný poslanec preto tvrdí, že je to veľmi zlá novela, ktorá urobila podnikateľov aj z ľudí, ktorí ani nemôžu podnikať. Ide napr. o ľudí v štátnej službe.Matečná dnes uviedla, že jej rezort poslancov z SaS na nedostatky novely upozorňoval, avšak tí podľa nej pripomienky legislatívnej rady vlády do návrhu nepremietli. Situáciu bude preto riešiť veľká novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá sa bude komplexne zaoberať aj bojom proti tzv. množiteľom psov.Novelu zákona o podmienkach držania psov podporili opoziční poslanci, ktorí však nemajú v parlamente väčšinu. Právna norma prešla vďaka tomu, že za ňu zahlasovalo aj päť poslancov koaličného Smeru-SD. "Podľa mňa nepostrehli, že sa to zvrhlo iným smerom, neviem, prečo to podporili. Zamrzelo ma to. Ja som vysvetľoval, prečo je zákon zlý," uzavrel Antal.