SaS by po odchode SNS z koalície podporila dočasnú menšinovú vládu

Predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Sloboda a Solidarita (SaS) by po prípadnom odchode SNS z vládnej koalície podporila menšinovú vládu len do času konania predčasných parlamentných volieb. Opozičná strana to dnes uviedla vo svojom stanovisku.Podpredseda SNS Jaroslav Paška v utorok (8.8.) nevylúčil ako krajnú možnosť odchod strany z vlády v reakcii na vládnu krízu, ktorú odštartovalo stiahnutie podpisu predsedu SNS Andreja Danka pod koaličnou dohodou. Podľa SaS však budú mať predčasné voľby zmysel iba vtedy, keď sa vytvoria podmienky na porážku súčasnej koalície a na vznik lepšej vlády. Toto rozhodnutie je v rukách voličov, pripomenula strana.Predseda SaS Richard Sulík považuje za dôležitejšie než špekulácie o variantoch vývoja to, aby voliči Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd pochopili skutočnú hĺbku problému, ktorý Danko otvoril vypovedaním koaličnej zmluvy. Podľa Sulíka ho k tomu viedol škandál s eurofondmi na vedu a výskum.uviedol Sulík.Lídri koaličných strán sa na stretnutí v utorok zhodli, že problém v koalícii nie je taký vážny a sú odhodlaní v nej pokračovať. Po rokovaní koaličnej rady to oznámil predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý na brífing prišiel sám a tlmočil stanovisko vládneho trojlístka. Koalícia ešte krízu, ktorá vznikla po vypovedaní koaličnej zmluvy šéfom SNS, neuzavrela. Jej lídri sa opätovne stretnú v piatok (11.8.).