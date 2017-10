SaS: Časť eurofondov by sa mohla použiť ako motivácia pre učiteľov

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 26. októbra (TASR) - Významná časť eurofondov určených na zvýšenie kvality vzdelávania by mohla byť použitá ako motivácia pre nových učiteľov a prilepšenie pre tých skúsených. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS).povedal Gröhling.Poslancovi sa nepáči, že vláda neodmeňuje kvalitných učiteľov, nemotivuje nových a zvyšovanie ich platov je pomalé.povedal.SaS chce dať začínajúcim pedagógom príplatok 200 eur za intenzívnu prípravu počas prvých troch rokov od nástupu do školy. Rovnaký príspevok má dostať aj skúsený učiteľ, ktorý bude mladého kolegu touto cestou sprevádzať. Pri odhadovanom počte 5500 nových učiteľov by tak podľa liberálov školy ročne mohli dostať až 30 miliónov eur pre 11.000 učiteľov, ak sa ku každému novému pedagógovi priráta aj jeden mentor.Expert SaS na eurofondy Ján Rudolf vysvetlil, že liberáli by to chceli riešiť národným projektom, ktorý musí schváliť Európska komisia. Takýto proces trvá mesiace, ale SaS si vie predstaviť, že tento projekt by mohol byť realizovateľný od septembra 2018.Rudolf uistil, že školy sa nemusia báť príliš zvýšenej administratívy.dodal.