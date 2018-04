SaS chce občanom umožniť voliť aj na veľvyslanectvách v zahraničí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Občania SR by mali mať možnosť voliť vo voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a v referende aj na zastupiteľských a konzulárnych úradoch Slovenska v zahraničí. V novele volebného zákona to navrhujú poslanci opozičnej SaS Martin Klus a Milan Laurenčík. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi.Liberáli tvrdia, že moderné občianstvo odohrávajúce sa v čoraz globalizovanejšom svete predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu.uviedli v dôvodovej správe s tým, že pracovné, rodinné a iné povinnosti, resp. vzdialenosť im neumožňuje cestovať na Slovensko za účelom uplatnenia svojho volebného práva.Klus a Laurenčík argumentujú, že hoci sa mnohé európske aj vnútroštátne témy bytostne dotýkajú aj občanov dlhodobo sa zdržiavajúcich v zahraničí, podľa súčasnej úpravy nemajú s výnimkou volieb do NR SR a referenda právo uplatniť si svoje volebné právo v zahraničí. Pri voľbách do parlamentu a pri referende majú možnosť voliť poštou, čo aj mnohí využívajú.uvádzajú liberáli.Účinnosť svojej novely navrhujú od 1. júla 2018, aby sa kompetentné orgány vedeli na novú úpravu pripraviť a aby nová úprava postihla aj budúcoročné prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.O nízkej volebnej účasti najmä vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa nedávno hovorilo aj na spoločnom rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti a Zahraničného výboru NR SR. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) tam deklaroval pripravenosť hovoriť s rezortom vnútra o zmene volebnej legislatívy tak, aby Slovensko dosiahlo vyššiu volebnú účasť vo voľbách do EP.poznamenal Lajčák na margo volieb, ktoré budú v roku 2019.