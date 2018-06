SaS chce pripraviť návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Turbulentná diskusia, ktorá vznikla okolo návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF), ukázala, že je potrebné pripraviť komplexnejší návrh financovania a podpory audiovizuálnej tvorby. Na stredajšom tlačovom brífingu to vyhlásil líder SaS Richard Sulík, ktorý zároveň oznámil, že pôvodný návrh liberáli nahradia a o novom znení novely budú radi diskutovať s ľuďmi z filmového a televízneho priemyslu.Sulík zároveň zdôraznil, že za návrhom prepracovať systém financovania a podpory audiovizuálnej tvorby si strana stojí.zdôraznil Sulík.Ozrejmil tiež, že v prípade avizovaného zámeru meniť viaczdrojové financovanie filmov ide liberálom o to, aby sa zjednodušil a sprehľadnil doterajší systém podpory. Viaczdrojové financovanie je najmä financovanie z dvoch verejných zdrojov, prostredníctvom AvF a RTVS.vysvetlil.dodal Sulík.Legislatívne zmeny sú podľa neho potrebné a nevyhnutné preto, aby poberatelia dotácií boli vystavení väčšej zodpovednosti i prísnejšej kontrole použitia verejných zdrojov.vyhlásil líder SaS.Tímlíderka SaS pre kultúru Renáta Kaščáková sa vyjadrila i ku kritike, ktorá sa na adresu liberálov spustila po oznámení návrhov legislatívnych zmien.povedala Kaščáková. Vysvetlila to tým, že niektorí z kritikov zastupujú firmy, ktoré patria k najväčším poberateľom podpory z AvF. Konkrétne spomenula i Zuzanu Mistríkovú z Asociácie nezávislých producentov (ANP), ktorá prišla s prvým kritickým hodnotením návrhu novely.Okrem ANP sa kriticky k legislatívnym zámerom vyjadrila i Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) či Asociácia producentov animovaného filmu (APAF). Zhodli sa v tom, že návrhy z dielne liberálov sú nekoncepčné, bez reálnej znalosti problematiky a môžu mať na filmové prostredie zásadný negatívny vplyv. Kritizujú najmä návrhy znemožňujúce čerpať dotácie z viacerých zdrojov či zrušenie podpory pre samotný vývoj audiovizuálneho diela. Navrhované zmeny podľa združení naznačujú, že poslanci nemajú presné vedomosti o vzniku a distribúcii filmového diela, o štruktúre jeho financovania ani o medzinárodných kontextoch, do ktorých slovenskí tvorcovia vstupujú.Poslanci SaS v piatok 25. mája navrhli, aby po novom mohli dotáciu AvF filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. Podstatou zmeny je to, aby dotácia nemohla byť udelená na samotnú prípravu, vývoj, resp. scenár filmového diela. Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa. Návrh legislatívnej zmeny predpokladal, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz, a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.uviedli predkladatelia návrhu. Svoje návrhy iniciovali liberáli v súvislosti s podozreniami na subvenčný podvod pri dotáciách AvF pre filmové dielo Generál. Podľa ich zistení ide o reťazenie zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. V tejto súvislosti podali i trestné oznámenie. AvF tvrdenia liberálov dôrazne odmietol.