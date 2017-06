SaS chce skrátiť lehotu umožňujúcu pohreb a vyjsť tak v ústrety Židom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júna (TASR) - Lehota, počas ktorej nesmie byť zosnulý pochovaný, by sa mala zo súčasných 48 hodín od smrti skrátiť na polovicu. V novele zákona o pohrebníctve to navrhuje pätica poslancov opozičnej SaS s tým, že úpravou chcú vyjsť v ústrety Židovskej náboženskej obci, nakoľko sa u nich vyžaduje pochovávanie v kratšej dobe.Liberáli sú presvedčení, že súčasná 48-hodinová lehota, počas ktorej nesmú byť ľudské pozostatky pochovávané, zasahovala do ústavného práva Židov na slobodu náboženskej viery a vyznania. Uvedenou zmenou však nebude dotknutá možnosť nariadiť pitvu.Aktuálny zákon o pohrebníctve hovorí, že ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín. Ak sa vykonala pitva a nebola nariadená v trestnom konaní, mŕtveho možno ihneď pochovať.Podľa židovského zákona však má byť pohreb čo najskôr, podľa možnosti do 24 hodín. Konať sa má v deň úmrtia alebo na druhý deň. Jediným dôvodom k odkladu je šabat (sobota, deň zasvätený odpočinku od všednej činnosti) alebo sviatok.Poslanci SaS chcú tiež novelou zmeniť pravidlá, ktoré hovoria o ochrannom pásme krematória a pohrebiska. Aktuálne platí, že ochranné pásmo krematória je priamo zo zákona 100 metrov od hranice jeho pozemku, pričom v tomto pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. V prípade pohrebiska má takéto pásmo šírku 50 metrov.Liberáli nechcú, aby to bolo striktne dané zákonom. Kompetenciu určiť šírku ochranného pásma preto navrhujú delegovať na obce. Tie by mali možnosť ho cez všeobecne záväzné nariadenie zúžiť, resp. vôbec ho nevytýčiť. Rovnako tak majú mať obce právo rozhodovať o budovách v ochrannom pásme, ale tak, aby zohľadnili pietny charakter krematória či pohrebiska.vysvetľujú svoj návrh poslanci.