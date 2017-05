SaS chce uľahčiť rozvody, navrhne zaviesť rozvody dohodou

Jana Kiššová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. mája (TASR) - Strana SaS chce zjednodušiť rozvod manželstva zavedením možnosti rozvodu dohodou. Návrh zákona predložia v blízkej dobe, avizujú liberáli. O rozvody dohodou sa už v minulosti SaS pokúšala." uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Podľa nej by sa takýmto riešením aj odbremenili dnes preťažené súdy.Juraj Droba sa nazdáva, že súčasťou modernizácie súkromného práva by mali byť aj manželské zmluvy formou notárskej zápisnice. Nimi by si partneri mohli upraviť vzájomné práva a povinnosti k spoločne nadobudnutému majetku." povedal Droba.SaS volá po výraznom pokroku v oblasti súkromného práva, ktorý by odstránil diskrimináciu, zbytočnú byrokraciu a zlepšil by kvalitu života v našej krajine. Podľa liberálov sa mýlia tí, ktorí žiadajú udržať súčasný stav.vysvetlili.