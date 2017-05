SaS chce umožniť domáce vzdelávanie aj na druhom stupni ZŠ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) - Umožniť domáce vzdelávanie žiakov nielen na prvom, ale aj na druhom stupni základných škôl (ZŠ). To je základný cieľ návrhu novely školského zákona, ktorý na júnovú schôdzu Národnej rady SR predložili opoziční poslanci za SaS Branislav Gröhling, Eugen Jurzyca, Martin Poliačik a Natália Blahová.Liberáli tvrdia, že domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni funguje vo viacerých európskych krajinách. "argumentujú.Podľa SaS je domáce vzdelávanie vhodné pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup pri výučbe prispôsobený ich potrebám.uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu. Na Slovensku pritom existujú prípady, kedy domáce vzdelávanie vykonávajú rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.Návrh novely zároveň ruší podmienku splnenia kvalifikačných predpokladov pre pedagogického zamestnanca osobou, ktorá vykonáva domáce vzdelávanie. Právna norma tiež aktívne zapája školu do individuálneho vzdelávania. Komisionálne skúšky, ktoré má v súčasnosti absolvovať žiak v individuálnom vzdelávaní, nahrádza novela preverením vedomostí, ktorých rozsah a podobu určuje učiteľ povinného predmetu, a to minimálne raz na konci každého polroka. Kvalitu individuálneho vzdelávania zároveň kontroluje Štátna školská inšpekcia, ako aj škola a pri zistení nedostatkov či pochybení môže riaditeľ zrušiť povolenie na individuálne vzdelávanie žiaka.Jedným z aktuálnych problémov rodín, ktorých deti sa vzdelávajú v individuálnom vzdelávaní, je podľa SaS absencia učebných materiálov a pomôcok. V súčasnosti podľa nariadenia vlády predstavuje normatív na žiaka v individuálnom vzdelávaní desať percent normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Liberáli to chcú zvýšiť na 40 percent s cieľom, aby bola kmeňová škola schopná poskytnúť žiakovi všetky potrebné učebné materiály, ako aj prípadné stretnutia či konzultácie s vyučujúcimi nad rámec pravidelného preverovania vedomostí.