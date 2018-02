SaS chce zlepšiť informovanosť verejnosti o cenotvorbe energií

Jana Kiššová, SaS Foto: SaS Foto: SaS

Bratislava 7. februára (TASR) - Opoziční poslanci strany SaS Karol Galek a Jana Kiššová chcú, aby verejnosť bola lepšie informovaná o hospodárení a cenotvorbe monopolov v oblasti energetiky. Do parlamentu preto predložili návrh novely zákona, ktorým chcú zaviesť povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby na svojom webovom sídle zverejňoval všetky cenové rozhodnutia.Kiššová upozornila na to, že Slovensko dlhodobo kraľuje rebríčku krajín Európskej únie, ktoré majú najvyššie ceny energií. Súčasná prax podľa poslancov ukazuje, že verejnosť nemá dostatočný prístup k informáciám o tvorbe ceny prirodzených monopolov podliehajúcich cenovej regulácii, a to napriek tomu, že verejnosť v podobe zákazníkov týchto subjektov objektívne nemá inú možnosť, než využívať nimi poskytované tovary a služby, prípadne si zvoliť alternatívu.skonštatovala na stredajšej tlačovej konferencii Kiššová.Problém vidí v tom, že ceny energií sú vysoké aj vďaka osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.tvrdí Kiššová s tým, že tieto vysoké ceny inkasujú distribučné spoločnosti a následne ich vo forme toho osobitného odvodu odvádzajú do štátneho rozpočtu.vyčíslila Kiššová.Verejná kontrola podľa poslancov môže viesť k účinnej prevencii pred vznikom cenových kríz podobných kríze na začiatku roka 2017.vysvetlil Galek.Návrh zákona má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o hospodárení a cenotvorbe prirodzených spoločností pôsobiacich v energetike, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve.dodal Galek.Parlament sa bude ich novelou zákona o regulácii sieťových odvetví zaoberať už na aktuálnej schôdzi.