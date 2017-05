SaS chce zrušiť povinnosť predkladať výpisy z niektorých registrov

Jana Kiššová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk

Bratislava 6. mája (TASR) - Povinnosť predkladať výpis z Obchodného registra a výpis zo Živnostenského registra inštitúciám pri rôznych úkonoch by sa mohla zrušiť. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za SaS Eugen Jurzyca, Jana Kiššová, Jozef Rajtár a Anna Zemanová v novele zákona o správnom konaní (správny poriadok).odôvodňujú svoj návrh poslanci.Poukazujú, že celkovo bolo v zákonoch identifikovaných viac ako 150 situácií, kedy sú tieto výpisy vyžadované. Ak by ich návrh prešiel, po novom by nemohli inštitúcie požadovať predkladanie spomínaných výpisov.