SaS: Čisté príjmy pracujúcich by vďaka odvodovému bonusu stúpli

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovensko potrebuje zásadnú reformu odvodov. Opozičná strana SaS preto presadzuje, aby sa na Slovensku zaviedol odvodový bonus, ktorý by mal celý systém zjednodušiť. Podľa prepočtov strany by mohli čisté príjmy pracujúcich stúpnuť skoro o 2,5 miliardy eur.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii nevýhody dnešného systému líder SaS Richard Sulík.Odvodový bonus by podľa Sulíka predstavoval zásadnú reformu systému.priblížil Sulík.V praxi by to vyzeralo tak, že ten, kto nemá žiadny príjem, by mal nárok na životné minimum, ktoré bude tvoriť základ dane.vysvetlil Sulík.Zavedením odvodového bonusu by sa podľa SaS výrazne zjednodušil odvodový systém.myslí si Sulík.SaS prepočítala, že vďaka zavedeniu odvodového bonusu by čisté príjmy pracujúceho obyvateľstva stúpli o 2,5 miliardy eur. Takisto by prispel k podpore mladých rodín s deťmi.dodal Peter Cmorej, odborník SaS na dane a odvody.