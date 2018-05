SaS: Dočasná exekučná imunita pre nemonice je protiústavná

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Bratislava 7. mája (TASR) – Dočasná exekučná imunita pre nemocnice je podľa opozičnej strany SaS protiústavná. So zvyškom opozície rokuje o tom, že novelu posunú na Ústavný súd SR. Potvrdila to poslankyňa strany Jana Cigániková.uviedla Cigániková.Exekučná imunita platí od apríla, presadil ju zdravotnícky výbor parlamentu pomocou pozmeňovacieho návrhu v zákone o radiačnej ochrane. Podľa ministerstva zdravotníctva je toto opatrenie nevyhnutné na ochranu veriteľov v procese oddlženia zdravotníckych zariadení.Cigániková s tým nesúhlasí a tvrdí, že zavedenie exekučnej imunity nebolo nevyhnutné. Jeho protiústavnosť vidí v tom, že táto ochrana je selektívna a nevzťahuje sa na súkromné nemocnice. Opatrenie je z jej pohľadu namierené proti dodávateľom, ktorí sa nehrnú do aktuálneho oddlženia nemocníc a namiesto toho podali žaloby na súdy.zhodnotila Cigániková, podľa ktorej štát takto dodávateľov s pohľadávkami v podstate vyvlastnil.Zabránenie exekúcií vychádza z atmosféry oddlžovania, vysvetlil predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS).vysvetlil jeho nevyhnutnosť. Podľa Zelníka totiž hrozilo, že niekto predbehne nemocnice a mohol by poskupovať pohľadávky, čo by de facto mohlo nemocnice zlikvidovať.ozrejmil. Názor SaS o protiústavnosti novely Zelník odmieta.reagoval.Exekučnú imunitu získali na obdobie do konca roku 2020 okrem štátnych aj zdravotnícke zariadenia spadajúce pod samosprávne kraje, obce a tiež pod neziskové organizácie. Pomocou dočasného inštitútu je počas realizácie ozdravných plánov chránený ich majetok, ktorý slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a tiež finančné prostriedky na účtoch zariadení určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb.