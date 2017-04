SaS: Exšéf regulačného úradu Jozef Holjenčík naďalej chodí na ÚRSO

Na snímke Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Bývalý predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík naďalej chodí na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Uviedli to dnes predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), poslanci Národnej rady SR Jana Kiššová (podpredsedníčka SaS) a Karol Galek (tímlíder SaS pre energetiku) v súvislosti s medializovanými informáciami denníka Nový čas, že Holjenčík sa zúčastňuje na činnostiach ÚRSO.Nový čas minulý týždeň (21. 4.) informoval, že v sídle úradu sa Holjenčík objavuje aj dva mesiace po svojom odchode. "" prezradil Novému Času zdroj z regulačného úradu. Kuriózne je, že inštitúcia doteraz nemá nového riaditeľa a Holjenčíkove povinnosti prebral zastupujúci predseda Miroslav Čelinský, s ktorým dlhé roky spolupracoval. Podľa zdroja denníka Nový čas má Holjenčík dokonca údajne vplyv aj na rozhodnutia, ktoré úrad uzatvára.Svoje návštevy na úrade denníku potvrdil aj samotný Holjenčík. "upozornil Holjenčík. Dodal, že nie sú pravdivé informácie o tom, že by bol vyvíjaný na zamestnancov nejaký tlak, aby o jeho návštevách nehovorili." priblížila Kiššová.Podľa informácií, ktoré Holjenčík podľa Kiššovej sám poskytol redakcii denníka, úrad navštevuje, na požiadanie sa zúčastňuje na rokovaniach tohto úradu a poskytuje jeho pracovníkom poradenstvo." povedala Kiššová.zdôraznila.Podľa Galeka je ÚRSO už dnes funkčný "osobou svojho podpredsedu a štruktúrou, ktorá má zákonné opodstatnenie a zákonný podklad".podčiarkol Galek.Ak sa Holjenčík zúčastňuje zasadaní Regulačnej rady, Galeka by zaujímalo, či má expredseda ÚRSO prístup k obchodným tajomstvám, ktoré môžu byť predmetom rokovaní. "dodal Galek.