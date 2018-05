SaS: Funkcionári NAKA ju ako inštitúciu zdiskreditovali, mali by odísť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 24. mája (TASR) – Funkcionári Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, Bernard Slobodník či Martin Fritz ju ako inštitúciu zdiskreditovali. Mali by preto nasledovať prezidenta Policajného zboru (PZ) Tibora Gašpara a viceprezidenta PZ Ľubomíra Ábela a odísť z funkcií. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR za SaS Ľubomír Galko a Jozef Rajtár.uviedli poslanci.Vynútený odchod prezidenta PZ Tibora Gašpara, ktorého nasleduje viceprezident Ľubomír Ábel, by mal inšpirovať celé vedenie NAKA, aby odišlo z funkcií a najlepšie rovno do civilu, myslia si predstavitelia SaS.Podľa nich funkcionári NAKA z nej urobili policajnú organizáciu, ktorá stojí na zlej strane, ktorá kryje zločiny na najvyšších miestach a slúži ako nástroj perzekúcie odporcov vlády, osobitne Smeru-SD.uzavreli Galko a Rajtár.