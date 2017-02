SaS: Holjenčík na čele ÚRSO dovolil energetikom opäť odpisovať majetok

Jozef Holjenčík Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením Jozefa Holjenčíka, ktorý vo štvrtok (2. 2.) oznámil odstúpenie z funkcie, dovolil distribučným energetickým spoločnostiam precenenie častokrát už odpísaného majetku, jeho opätovnéa prenesenie do cien energií. Uviedli to dnes na brífingu v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičnej SaS Richard Sulík, Jana Kiššová a Karol Galek. Pri preceňovaní mala podľa nich fungovať aj poradenská firma JHS, ktorú v minulosti zakladal Holjenčík. Na prípad JHS upozornil dnes denník Plus Jeden Deň.Kiššová tvrdí, že práve Holjenčík poradil energetickým firmám, aby si popreceňovali majetok.vyhlásila.Niekto navyše takéto preceňovanie majetku podľa nej musel zariadiť.uviedla Kiššová.je podľa opozičnej poslankyne aj to, že ÚRSO dostal zo štátneho rozpočtu 1,8 milióna eur, aby sa v distribučných spoločnostiach vykonal audit. Jeho výsledkom mala byť optimalizácia a zníženie cien energií.informovala.Varga je podľa jej slov aj predsedom dozornej rady spoločnosti ZSE Energia, sestry ZSE Distribúcia, ktorá bola tiež kontrolovaná.dodala Kiššová.Podľa Plus Jeden Deň firma JHS, s. r. o., so sídlom v Martine, v ktorej Holjenčík roky pôsobil a ktorá sa okrem iného zaoberá aj znaleckou činnosťou, dnes patrí k prosperujúcim firmám aj vďaka zákazkám v štátnych podnikoch. Jej zakladateľ, kedysi aj konateľ a generálny riaditeľ Jozef Holjenčík pritom posledných desať rokov pôsobil v regulačnom úrade, ktorý energetickým spoločnostiam určoval pravidlá a ceny. Holjenčík sedel v regulačnej rade od roku 2007, pričom posledných päť rokov bol aj predsedom úradu.Denník zároveň informoval, že podľa účtovných uzávierok zverejnených na portáli finstat.sk firme JHS rástli v posledných rokoch zisky nadštandardne. Kým napríklad rok 2009 uzavrela so ziskom 37.103 eur, už o dva roky zarobila firma viac ako 400.000 eur. V roku 2015 firma uviedla zisk viac ako 700.000 eur, pričom jej tržby za daný rok dosiahli takmer 3,5 milióna eur.