SaS: Hrozbou pre spoločnosť je počet detí narodených do chudoby

Bratislava 26. septembra (TASR) - Hrozbou pre spoločnosť nie je počet narodených rómskych detí, ale počet detí, ktoré sa narodia do obrovskej chudoby. Tvrdí to predseda opozičnej SaS Richard Sulík a tímlíderka tejto strany pre sociálne vylúčené spoločenstvá a podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. Obaja v uplynulých dňoch navštívili niekoľko rómskych osád, pričom táto cesta bola súčasťou prípravy revolučného programu strany SaS pre rómske osady a sociálne vylúčené spoločenstvá.uviedol Sulík.Jeho strana v rámci reformy prináša aj možnosť, ako sa v chudobe chrániť pred neželanými tehotenstvami.poznamenala Ďuriš Nicholsonová a naznačila aj ďalšie návrhy, ktoré bude reforma obsahovať.vysvetlila.Súčasťou návrhov liberálov sú viaceré možnosti služieb reprodukčného zdravia, medzi ktoré patrí antikoncepcia alebo napríklad aj dobrovoľná a štátom platená sterilizácia žien po narodení štvrtého dieťaťa. Túto možnosť bude môcť za splnenia určitých podmienok využiť každá žena v SR. Tento návrh predkladala Ďuriš Nicholsonová už v minulosti, vládni poslanci ho však v parlamente neschválili. Kľúčovou podmienkou úspešnej integrácie segregovaných Rómov je podľa SaS práve ochota väčšinovej spoločnosti tento závažný problém trpezlivo riešiť, a to bez predsudkov.Europoslankyňa Anna Záborská (KDH) Sulíkovi odkázala, že sterilizácia nie je riešením chudoby.reagovala dnes na návrh predsedu SaS znižovať počet narodených detí ponukou bezplatnej sterilizácie pre viacnásobné matky.Podľa Záborskej je nešťastné, že Sulík svoj návrh prezentoval v kontexte vyššej pôrodnosti rómskych žien.zdôraznila europoslankyňa.Záborská zároveň upozornila, že snahy znižovať pôrodnosť sú často prezentované ako riešenie aj v oblasti rozvojovej politiky.konštatovala.Podľa jej slov by možno pomohlo, ak by sme chudobu začali vnímať podobne, ako chorobu alebo úraz.dodala Záborská.