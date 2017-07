Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Bratislava 18. júla (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) je za to, aby vlastnosťami rôzne produkty nemali rovnaké balenie. Uviedol to dnes na brífingu predseda SaS Richard Sulík v reakcii na dnešnú tlačovú konferenciu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o dvojakej kvalite výrobkov, najmä potravín.priblížil. Doterajšie praktiky sú podľa jeho slov klamaním spotrebiteľa, keď výrobok predávaný výrobcom napríklad na Slovensku a v Nemecku má rovnaký obal, ale nie identické zloženie či vlastnosti.Problém dvojakej kvality potravín či iných výrobkov, ako sú napríklad pracie prášky, začína podľa Fica prerastať do veľkého medzinárodného škandálu. "zdôraznil Fico na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Podľa premiéra je preto dôležité, aby sa v tejto veci konalo podstatne razantnejšie. O téme dvojakej kvality potravín chce hovoriť v stredu 19. júla aj na stretnutí krajín V4 v Budapešti. Zároveň chce osloviť listom a možno sa aj osobne stretnúť s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom. "Toto je vážny politický problém," dodal Fico.Následne chce počkať na to, aké kroky EK v tejto veci podnikne. Doterajšie opatrenia komisie však Fico nepovažuje za dostatočné. Stále podľa neho len zbiera údaje, hoci dôkazov je podľa premiéra dostatok. Ak teda aj naďalej nebude EK postupovať dostatočne razantne, predseda vlády avizoval, že na jeseň tohto roku môže Slovensko spustiť jednorazové opatrenia. Takýmto opatrením by podľa neho mohlo byť napríklad to, že by sa obmedzil prísun európskych výrobkov na slovenský trh. A teda, že by na nejaké obdobie napríklad smerovali do zariadení verejného stravovania len produkty zo Slovenska.