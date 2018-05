SaS: Kritériá voľby ústavných sudcov potvrdzujú snahu ovládnuť ÚS SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. mája (TASR) - Nové kritériá na voľbu sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, o ktorých hovorili koaliční lídri, potvrdzujú snahu o ovládnutie Ústavného súdu a nie o jeho očistu. Myslí si to opozičná SaS.uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Baránik.Predpokladá, že kritériá nastavené tak, ako to prezentovala koalícia, povedú k tomu, že nebude možné vybraťKoaliční lídri hovorili o možných nových kritériách na kandidátov na ústavných sudcov po rokovaní Koaličnej rady. Podľa predstáv koalície by kandidát mohol mať minimálne 45 rokov, ovládať aspoň jeden svetový jazyk a mať absolvovanú justičnú resp. advokátsku či prokurátorskú skúšku. Kandidátov by po novom mohli poslanci voliť minimálne 76 hlasmi, v súčasnosti stačí aj menej hlasov. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má prísť s návrhom nových pravidiel čo najskôr.Ústavný súd SR čaká vo februári 2019 zásadná obmena, vymení sa deväť z jeho celkovo 13 sudcov. V novom zložení bude pracovať do roku 2031. Predošlá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) to označila za tému roka 2018 a už na jeho začiatku predstavila v koalícii svoj návrh zmien. Rozhovory vo vládnej trojke o tejto téme však viazli. Naplno sa rozbehli až po marcovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.