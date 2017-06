SaS: Ľubomír Jahnátek sa nemôže stať šéfom ÚRSO, nespĺňa podmienky

Na snímke Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 29. júna (TASR) - Ľubomír Jahnátek sa nemôže stať predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), lebo nespĺňa podmienky výberového konania. Uviedli to dnes na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová a Karol Galek. Jahnátka v stredu (28.6.) výberová komisia na Ministerstve hospodárstva (MH) SR odporučila na post šéfa regulačného úradu.povedala Kiššová.Podľa Galeka kandidát na šéfa ÚRSO by mal byť akceptovaný verejnosťou a hlavne musí mať odvahu a chuť "pozametať" na regulačnom úrade po bývalom predsedovi Jozefovi Holjenčíkovi. "Pán Ľubomír Jahnátek ani jeden z týchto predpokladov nespĺňa a tiež nemá vôľu nič meniť, je čisto čiste politickým nominantom, ktorý bude vykonávať príkazy Roberta Fica (Smer-SD)," povedal Galek.Jahnátka podľa neho rovnako diskvalifikuje na post šéfa ÚRSO to, že nespĺňa ani len zákonné predpoklady. Jeho vzdelanie je jedinou podmienkou, ktorú síce spĺňa, ale je makromolekulárnym chemikom. "spýtal sa Galek.Jahnátek podľa neho nespĺňa 7-ročnú dĺžku praxe v sieťových odvetviach alebo v energetickej cenotvorbe.poznamenal opozičný politik. Diskvalifikuje ho podľa neho aj to, že podľa medializovaných informácií Jahnátkov syn by mal pracovať pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť (JAVYS), ktorá je regulovaným subjektom.dodal Galek.Šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) pravdepodobne predloží na budúcotýždňové rokovanie vlády návrh na post šéfa ÚRSO s menom Ľubomíra Jahnátka, ktorého mu odporučila výberová komisia na MH SRpovedal Žiga po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.Upozornil, že Jahnátek nie je člen strany Smer-SD. "poznamenal minister.Ak sa komisia zložená zo zástupcov MH SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), AZZZ, Klubu 500 a Združenia miest a obcí (ZMOS) jednomyseľne zjednotila na tomto kandidátovi, nemá podľa vlastných slov dôvod spochybňovať jej rozhodnutie.Jahnátek patrí medzi veľkých odborníkov v oblasti energetiky. Je o tom presvedčený minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Pripomenul jeho pozitívnu úlohu v čase plynovej energetickej krízy a následnej práce na diverzifikácii zdrojov energií. Počas prvej vlády Fica pôsobil Jahnátek ako minister hospodárstva.O nezávislosť ÚRSO sa neobáva ani šéf rezortu financií Peter Kažimír (Smer-SD).zdôraznil.Poslanci hnutia OĽaNO-NOVA taktiež žiadajú, aby vláda výberové konanie na šéfa ÚRSO zopakovala aj s verejným vypočutím kandidátov.