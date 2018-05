SaS: Lučanský by mal vysvetliť pôvod zdrojov,za ktoré má nehnuteľnosti

Na snímke poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. mája (TASR) - Strana SaS žiada budúceho prezidenta Policajného zboru (PZ) SR Milana Lučanského, aby verejnosti vysvetlil pôvod zdrojov, za ktoré si kúpil nehnuteľnosti na Slovensku a v USA. Podľa strany tak má urobiť na základe relevantných listinných dôkazov.povedal poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár.Strana súčasne žiada Lučanského, aby dôkazmi podložil svoje slová, že cestou bezpečnostných orgánov v USA informoval o podozrivých aktivitách podnikateľa Michala Chynoradského. Ten mal o ňom vyhlásiť, že byt na Floride získal za nelegálne zarobené peniaze. Chynoradský bol následne zo Spojených štátov vyhostený.dodal podpredseda SaS Ľubomír Galko.Lučanský v rozhovore pre TASR uviedol, že "kvázi kauzu" bytu na Floride dávno vysvetlil, či už v rámci previerok NBÚ, alebo preverovania pôvodu majetku v trestnom konaní.skonštatoval Podotkol, že keby chcel niečo skryť, tak to na seba nenapíše. Odmietol tiež, že by šlo o luxusný apartmán, ako informovali niektoré médiá.Na otázku, či je ochotný zverejniť svoje majetkové pomery, odpovedal s tým, že nadriadenému podáva majetkové priznanie každý rok a nemá problém zverejniť, čo vlastní.Doterajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra Milana Lučanského vymenovala do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v stredu (30.5.). Funkcie sa ujme od 1. júna. Lučanský nahradí Tibora Gašpara, ktorý končí na čele polície vo štvrtok.