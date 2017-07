SaS: Ľudia na strednom a severnom Slovensku si za vodu priplatia

Karol Galek (SaS), archívne foto. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Kauza vysokých cien energií zo začiatku tohto roku pokračuje. Ľudia na strednom a severnom Slovensku si za vodu priplatia. Uviedli to dnes na brífingu poslanci Národnej rady SR z opozičnej strany SaS Karol Galek (tímlíder SaS pre energetiku) a Martin Klus (kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja).priblížil Klus.spresnil Klus.Podľa Klusa si priemerná rodina so spotrebou 120 kubických metrov ročne tak za vodu na strednom Slovensku priplatí takmer 14 eur a na severnom Slovensku takmer 10 eur.upozornil Klus. Zvýšenie sa podľa jeho slov dotkne ľudí v prevažne najchudobnejších oblastiach Slovenska. Ceny vodného sú podľa neho pritom už dnes u Stredoslovákov druhé najvyššie v SR a ceny stočného po zvýšení dokonca najvyššie.Podľa Galeka argumentujú vodárenské spoločnosti pri zvýšení tým, že im neboli zohľadnené výdavky, ktoré mali minulý rok.upozornil Galek.Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Galeka však sľúbil stabilné ceny, ale energetici a vodári teraz vravia, že im chýbajú peniaze.podčiarkol. Politicky závislí nominanti, ani zásah vlády do regulácie sa podľa Galeka nijako neosvedčili.Vodárenské firmy v cenových návrhoch pre ÚRSO podľa neho upozornili, že investovali z eurofondov, čo im malo zvýšiť náklady na prevádzku.dodal Galek.