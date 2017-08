SaS: Minister práce J. Richter potvrdil svoju nekompetentnosť

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS) Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) – Opozičná strana SaS nie je spokojná s najnovším postupom ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) v kauze resocializačného zariadenia Čistý deň. Podľa podpredsedu strany Ľubomíra Galka a predsedníčky poslaneckého klubu Natálie Blahovej opäť potvrdil svoju nekompetentnosť. Na dnešnej tlačovej konferencii ho vyzvali aby odstúpil. Funkcie by sa mal podľa opozície vzdať aj generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.Richter dnes pred rokovaním tripartity oznámil, že pokiaľ akreditačná komisia odporučí galantskému resocializačnému zariadeniu Čistý deň akreditáciu, on to bude akceptovať. Jej rokovanie zvolal po tom, ako Generálna prokuratúra v piatok (11.8.) oznámila, že ministerstvo práce vyhovelo jej protestu a 9. augusta zrušilo rozhodnutie o nezrušení akreditácie Čistému dňu. Prokuratúra zároveň informovala, že z prečinu sexuálneho zneužívania bol obvinený dnes už bývalý pracovník Čistého dňa.reagovala Blahová. Minister podľa nej „zasa nehoráznym spôsobom hrá o čas“, pretože otvoril v kauze len správne konanie so všetkými lehotami. Podľa Blahovej je tiež alibizmom, že Richter podmieňuje zrušenie akreditácie zariadeniu tým, ako vec uzavrú orgány činné v trestnom konaní.kritizovala poslankyňa. Pripomenula, že zákon o sociálnoprávnej ochrane detí ukladá ministrovi zrušiť akreditáciu zariadeniu v prípadoch, kedy môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa, alebo jeho priaznivý psychický a fyzický vývin.“ tvrdí Blahová s tým, že zo strany Richtera ide o krytie „fatálnych“ zlyhaní jeho ľudí.domnieva sa.Pochybenia ministra Richtera sú podľa Ľubomíra Galka nesporné.doplnil Blahovú.Zasadnutie akreditačnej komisie je zvolané na 23. augusta. Má sa zaoberať novými skutočnosťami ovplyvňujúcimi akreditáciu resocializačného zariadenia Čistý deň. "uviedol Richter.Komisia už raz odporúčala odobrať Čistému dňu akreditáciu, ale minister to neurobil. Resocializačnému zariadeniu podľa vlastných slov ponechal akreditáciu podmienečne. Dnes tiež podotkol, že tu nejde len o Čistý deň,. Môže sa podľa neho stať, že Čistý deň nebude jediné zariadenie, ktorému bude odobratá licencia. Komisia podľa Richtera koná aj pri ďalších zariadeniach.vysvetlil, ale neprezradil, o ktoré ďalšie zariadenia ide. Je to podľa neho na komisii.