SaS: Ministerstvu zdravotníctva zlyhal systém ambulantných pohotovostí

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva nedokázalo zabezpečiť pokrytie Slovenska ambulantnou pohotovostnou službou. Na tlačovej konferencii to vyhlásila členka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS) s tým, že na Slovensku máme 136 bodov takejto pohotovosti, z čoho 75 je pre dospelých a 61 detských.povedala Cigániková s dôvetkom, že problém je okrem iných miest aj v Gelnici či v Trebišove.Opozičná poslankyňa upozornila, že lehota na podávanie žiadostí v rámci výberového konania na prevádzkovanie pohotovostí vypršala 5. apríla.ozrejmila Cigániková.Podľa jej slov tak dochádza k radikálnemu zníženiu kvality prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.podotkla.Člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto predpokladá, že ministerstvo zdravotníctva bude robiť druhé kolo výberového konania.odhaduje Barto.SaS ako riešenie navrhuje verejné aukcie, ktoré vygenerujú najnižšiu možnú trhovú cenu, a nie pevné stanovenie cien.dodal Barto.Ambulantné pohotovosti budú od polovice tohto roka fungovať po novom. Rezort zdravotníctva im preto upravuje systém platieb od zdravotných poisťovní (ZP).uviedla pred časom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Napríklad tie v pevnej sieti dostanú mesačný paušál na ambulanciu v sume vyššej ako 8000 eur, úhrada za výkon bude hradená nad rámec paušálu, píše sa v nariadení ministerstva zdravotníctva, ktoré už schválila vláda.Od júla má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 do 22.00 h, v súčasnosti je Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách.