SaS: Model agrochobotnice založili dve firmy vedúce k A. Dankovi

Na archívnej snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. mája (TASR) - Model Roškovej agrochobotnice pri čerpaní agrodotácií založili ešte v roku 2008 dve firmy, ktoré môžu viesť k súčasnému predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (predseda SNS). Uviedla to na štvrtkovej tlačovej konferencii opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová, spolu s tímlíderkou SaS pre poľnohospodárstvo Jarmilou Halgašovou.Firmy Agrosektor Bystrica, s.r.o., a Agro Poľno, s.r.o., podľa Ďuriš Nicholsonovej žiadali o agrodotácie na obrovské plochy pôdy.povedala.poznamenala. Je podľa nej preto podozrivé, že pôda nemala slúžiť na poľnohospodárske účely, pretože spomínaných 7000 ha sa malo podľa nej nachádzať v 134 lokalitách Slovenska.Informovala, že spomínané dve firmy vznikli v máji 2008, pričom žiadosti na dotácie sa podávajú do 15. mája bežného roka.upozornila. Je podľa nej navyše podozrivé, že tieto firmy žiadali o dotácie iba v roku 2008.Jediným konateľom a majiteľom oboch firiem bol podľa Nicholsonovej v tom čase Ing. Tomáš Bubán s adresou, Silvánska 6, Bratislava,upozornila.Poznamenala, že Ing. Tomáš Bubán podľa nej vstupuje do firmy Dankerstav, ktorá patrila Andrejovi Dankovi po tom, ako Andrej Danko v roku 2008 predal svoj podiel.doplnila.dodala Ďuriš Nicholsonová. So svojimi zisteniami sa Nicholsonová plánuje obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, pretože má podozrenie na ešte nepremlčaný subvenčný podvod.