SaS : Na zlepšovanie podnikateľského prostredia je najvyšší čas

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík reční počas 10. Kongresu SaS 18. marca 2017 v Mestskom divadle v Levoči. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) – Na zlepšovanie podnikateľského prostredia je podľa opozičnej SaS najvyšší čas. Šéf liberálov Richard Sulík preto ocenil, že vláda pochopila potrebu takýchto krokov. Boli to pritom podľa neho práve vlády Smeru-SD, ktoré podnikateľské prostredie dlhodobo ničili. Predstaveným opatreniam vlády či vládnych strán však podľa neho chýba konzistentnosť, kričí z nich ideová prázdnota a niektoré môžu dokonca podnikateľskému prostrediu uškodiť.," zdôraznil Sulík na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Opísal to na príklade povinnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov, ktorá sa zaviedla počas prvej vlády Roberta Fica. "" priblížil Sulík.Po tom, ako sa Smer-SD opäť dostal v roku 2012 do vlády, ju však znovu zaviedol. Liberáli sa ju následne snažili návrhom zákona zrušiť, ale tento zámer neprešiel. "" dodal Sulík. Toto opatrenie je súčasťou balíčka 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré predstavilo ministerstvo hospodárstva.Avizované opatrenia vlády či vládnych strán tak liberáli rozdelili do troch skupín. Prvú skupinu tvoria také, ktoré vláda prevzala od strany SaS. Liberáli ich podľa Sulíka predstavili minulý rok v rámci svojej Agendy 2020. Ako príklad šéf SaS uviedol predĺženie lehoty na odhlásenie sa zo Sociálnej poisťovne z jedného dňa na osem dní. "ubezpečil Sulík.Druhú skupinu tvoria podľa neho návrhy z kategórie "svetový mier". Sem patrí podľa Sulíka napríklad opatrenie v podobe sprofesionalizovania výkonu štátnej správy." konštatoval šéf liberálov.Tretiu skupinu návrhov tvoria podľa neho buď hlúposti alebo škodlivé veci" priblížil Sulík. Sem zaradil napríklad návrh zaviesť povinný trinásty plat. "uviedol Sulík.Ďalším takýmto opatrením je podľa neho aj návrh zvýšenia minimálnej mzdy nad 500 eur mesačne. "argumentoval Sulík a apeloval na zvyšovanie minimálnej mzdy v rozumnej miere.Kritizoval tiež aj zámer zvýšiť superodpočet na výdavky na výskum a vývoj. Pri tomto opatrení mu chýba analýza toho, ako túto možnosť doteraz firmy využívajú.Dúfa preto, že keď už ide vláda zlepšovať podnikateľské prostredie, prečíta si Agendu 2020 a prevezme odtiaľ čím viac návrhov." zhodnotil.