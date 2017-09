SaS navrhuje reguláciu cien uhlia, z ktorého sa vyrába elektrina

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Opozičná strana SaS by chcela, aby sa regulovala nielen cena elektriny, ktorá sa vyrobí z domáceho uhlia, ale aj cena samotného uhlia, ktoré sa na výrobu elektriny použije a veľkou mierou sa tak podieľa na výslednej cene pre spotrebiteľa. Takúto novinku navrhujú liberáli v novele zákona o energetike.O právnej norme by malo plénum Národnej rady (NR) SR rokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu. Cieľom tejto zmeny má byť podľa poslancov zníženie ceny uhlia, a tým pádom aj zníženie ceny elektriny.Reguláciu ceny uhlia by mal podľa návrhu SaS vykonávať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tým pádom by mal podľa liberálov aj prístup k informáciám o jednotlivých zložkách ceny, ku ktorým sa dnes nedostane.priblížila poslankyňa SaS Jana Kiššová na dnešnej tlačovej konferencii v NR SR.Regulácia ceny slovenského uhlia je podľa nej rozhodne namieste, keďže v prípade domáceho uhlia neexistuje voľný trh ani prirodzená konkurencia.dodala Kiššová.Zmeny, ktoré strana navrhuje, by tak podľa nej zaistili nižšie ceny elektriny, transparentnejšie prostredie v energetike, a tým pádom menej priestoru na korupciu. Doplnila, že celá táto problematika sa týka predovšetkým akútnej situácie v súvislosti s Hornonitrianskymi baňami.