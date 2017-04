SaS navrhuje slobodný výber učebníc pre školy a učiteľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. apríla (TASR) - Školy a učitelia by mali mať možnosť vybrať si učebnice podľa vlastného uváženia. Navrhujú to poslanci opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) v novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú predložili na májovú schôdzu parlamentu.Slovenským školám podľa SaS, ako jedným z mála v Európe, chýba možnosť nakupovať učebnice podľa vlastného výberu.vysvetlil poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS).Podľa poslanca je otvorený trh s učebnicami overený model, ktorý bezproblémovo funguje v mnohých krajinách.tvrdí Gröhling. Ten ďalej tvrdí, že slobodný výber učebníc je prvý krok k tomu, aby v budúcnosti mohli školy inovovať vzdelávanie a využívať nové metódy a prístupy.Gröhling poukazuje aj na to, že mnohým školám nestačia iba schválené učebnice, ktoré ministerstvo prepláca.dodal Gröhling.