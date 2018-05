SaS naznačuje podvod pri filme o Štefánikovi, podáva trestné oznámenie

Na snímke pamätník M. R. Štefánika. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. mája (TASR) - Financovanie filmu Generál, ktorý mal byť spomienkou na Milana Rastislava Štefánika, javí známky subvenčného podvodu. Upozorňuje na to SaS, ktorá podáva v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Liberáli zároveň žiadajú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD) a ďalšie inštitúcie, aby urobili hĺbkovú kontrolu projektu Generál. SaS navyše predkladá do parlamentu zákon o Audiovizuálnom fonde a pripravuje iné systémové zmeny. Informovala o tom na tlačovej konferencii v parlamente.Poslankyňa SaS Renáta Kaščáková poukazuje, že film sa pripravuje od roku 2013 a mal mať na slovenské pomeryOd roku 2013 doteraz bola podľa Kaščákovej schválená podpora štátu prostredníctvom piatich zmlúv - štyri Audiovizuálny fond, jedna RTVS - v sume 1,8 milióna eur. Celkový rozpočet by mal byť podľa poslankyne ešte vyšší.SaS zistila pri zmluvách, že dochádza k reťazeniu zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt.uviedla Kaščáková. Upozornila, že žiadateľ už z celkovej schválenej sumy 1,8 milióna eur vyčerpal trištvrte milióna eur a pritom sa ešte nezačalo nakrúcať, hoci sa malo.poukázala Kaščáková s tým, že na film nie je pripravené takmer nič.doplnila.