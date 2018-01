SaS nepodporí novú daň z poistenia, žiada Kažimíra, aby ju stopol

Na archívnej snímke Eugen Jurzyca Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Daňové a odvodové zaťaženie obyvateľstva je v súčasnosti už veľmi vysoké a nová daň z poistenia, ktorú plánuje rezort financií, zasiahne najmä mladé rodiny a ľudí s nízkymi príjmami. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) v piatkovom stanovisku s tým, že túto daň nepodporí. Zároveň žiada ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby ju stopol.konštatoval poslanec Národnej rady SR Eugen Jurzyca s tým, že argument ministra financií o existencii tejto dane v členských štátoch Európskej únie (EÚ) je podľa neho pomýlený.priblížil Jurzyca. Dodal, že v roku 2010 bol na Slovensku podiel verejných príjmov na HDP necelých 35 % a v roku 2015 už takmer 43 %.Priemerne zarábajúci človek podľa SaS odvedie štátu na daniach z príjmu a odvodoch takmer polovicu svojho platu.tvrdí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Vláda Roberta Fica (Smer-SD) podľa liberálov nemá žiadny reformný plán na zlepšenie služieb verejného sektora pri obhájiteľných nákladoch.myslí si Jurzyca.Rezort financií sa podľa Kažimíra týmto opatrením snaží o daňovú férovosť. Ministerstvo sa domnieva, že v dôsledku dane z poistenia by mohli klesnúť ceny poistiek v niektorých odvetviach neživotného poistenia.priblížil rezort financií s tým, že znížené sadzby tejto dane sa budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia.Daň z poistenia využíva podľa Kažimíra väčšina členských štátov EÚ.dodal minister. Novou daňou, ktorá by mala nahradiť 8-% odvod z neživotného poistenia, by sa Ministerstvo financií (MF) SR malo zaoberať v tomto roku.