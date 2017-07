SaS: Nepodporíme žiadne zmäkčenie dlhovej brzdy

Jana Kiššová, SaS Foto: SaS Foto: SaS

Bratislava 11. júla (TASR) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí žiadne zmäkčenie dlhovej brzdy. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to zdôraznila podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.uviedla Kiššová. Vláda podľa nej nemá peniaze na niektoré projekty nie preto, že existuje dlhová brzda, ale nemá ich preto, lebo takmer desaťročie neprimerane zadlžovala a rozhadzovala.Smer-SD v tomto podľa Kiššovej rozohral neférovú šachovú hru.opísala. Smeru-SD teda podľa nej ide len o svoje preferencie.Kiššovej kolega zo strany Eugen Jurzyca pripomenul, že Slovensko má už dnes vysoký dlh, nachádza sa v sankčnom pásme.vyhlásil. Upozornil tiež na to, že ak sa dlhová brzda uvoľní na diaľničné projekty, peniaze budú pýtať aj ostatné oblasti či samosprávy.Vláda by podľa neho mala peniaze získavať z funkčnej ekonomiky.doplnil Jurzyca.Podľa poslanca strany Jozefa Rajtára vláda diskusiou o uvoľnení dlhovej brzdy na diaľnice len zakrýva svoju neschopnosť v tom, že nevie pripraviť úseky diaľnic na výstavbu.zdôraznil Rajtár. Preto je podľa neho aktuálne pripravených len približne 20 kilometrov diaľnic. Aby sa teda zakryla nepripravenosť diaľnic a to, že sa nestavajú, otvorila sa podľa neho otázka uvoľnenia dlhovej brzdy.uviedol.SaS dnes zároveň vyzvala aj ostatné opozičné strany, aby nepodporili v parlamente uvoľnenie dlhovej brzdy. Keďže ide o ústavný zákon, na jeho zmenu je potrebných 90 hlasov zákonodarcov. Poslanci vládnej koalície tak budú potrebovať aj hlasy opozície.