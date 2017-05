Ľubomír Galko, archívne foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. mája (TASR) - Strana SaS nesúhlasí so zavedením povinnej brannej výchovy do škôl.povedal na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda SaS a exminister obrany Ľubomír Galko.Mladých podľa neho možno viesť k vlastenectvu vtedy, keď vybudujeme slušnú spoločnosť. Galko si tiež myslí, že povinná branná výchova nezabráni tomu, aby organizácie ako Slovenskí branci chodili do škôl adeťom. Dá sa tomu podľa Galka predísť tak, že školy nebudú s takýmito organizáciami spolupracovať.Poukázal aj na to, že extrémizmus sa dnes objavuje na rôznych miestach vrátane futbalových zápasov. Ani tomu podľa Galka branná výchova nezabráni. Poslanec sa nazdáva, že povinná branná výchova v školách nemá význam. Cestu vidí skôr v rôznych cvičeniach a nenásilných formách.Branislav Gröhling považuje zámer zaviesť povinnú brannú výchovu za nekoncepčný a nesystémový krok. Podľa neho nebude mať tento predmet ani kto učiť. Pýta sa, čo sa na tejto výchove bude učiť a aké sú vzdelávacie ciele.chce vedieť Gröhling. Dodáva, že v školách by sa mali skôr venovať mediálnej a finančnej gramotnosti.Povinnú brannú výchovu chce zaviesť SNS. Podporu by mohla nájsť aj u koaličných partnerov. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (nom. SNS) treba mladých viesť k vlastenectvu.povedal v súvislosti s témou boja proti extrémizmu na Slovensku.Návrat brannej výchovy do škôl schvaľuje aj poslanec NR SR z Mosta-Híd a exminister obrany Martin Fedor. Študenti by sa podľa neho mali učiť základy prvej pomoci, ako reagovať v krízových situáciách, a tiež o právomociach štátnych orgánov. Za brannú výchovu by bol aj podpredseda NR SR a exminister obrany Martin Glváč zo Smeru-SD.uviedol na sociálnej sieti Facebook.