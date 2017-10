SaS: Odmena 64 miliónov pre advokáta R. Bžána je pripravený tunel

Na snímke poslanec Alojz Baránik (SaS) Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 2. októbra (TASR) - Odmena 64 miliónov eur pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorá mala byť pôvodne vyplatená za zastupovanie v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG), je vopred pripravený tunel, ale neodborne vykopaný. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol opozičný poslanec za SaS Alojz Baránik.povedal poslanec. Podľa jeho slov je preto jasné, že tu bol zámer vyvolať situáciu, kedy sa budú musieť platiť obrovské odmeny.Baránik je presvedčený, že advokátska odmena musí byť v súlade s dobrými mravmi.myslí si. Člen liberálov tiež poukázal, že za rok 2016 boli príjmy advokátskej kancelárie Radomíra Bžána 3,2 milióna eur, ale zisk bol len 390.000 eur.odkázal.Tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek je presvedčený, že súdená suma 700 miliónov eur, z ktorej podiel má byť Bžánovi vyplatený, bola vycucaná z prsta.vysvetlil.Podľa Galekových slov si štát vyrokoval zmluvu, tzv. predkupné právo, na 17 percent tak, aby v SE vlastnil 51 percent.pýtal sa.Galek pripomenul, že arbitrážny súd potvrdil rozhodnutie krajského súdu, že zmluvy boli od počiatku neplatné. Ide o zmluvu o prevádzke VEG a zmluvu o odškodnení. Na tieto dve zmluvy bola ešte naviazaná dohoda o majetkovo-právnych vzťahoch k VEG. "Tieto zmluvy boli s dohodou úzko prepojené. Ak sú teda tieto dve zmluvy od počiatku neplatné, neplatná je aj dohoda. Otázka preto je, komu dnes vodné dielo Gabčíkovo reálne patrí? Majetkové vzťahy nie sú dodnes usporiadané," dodal.Ešte dnes chce opozícia požiadať predsedníčku Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Janu Kiššovú (SaS) o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Na výbore sa chcú ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) pýtať na celú kauzu aj odmenu pre Bžána.Opozičné hnutie OĽaNO už začalo zbierať podpisy opozície potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa pokúsi odvolať ministra Žigu z funkcie. Dôvodom je podľa Obyčajných práve niekoľkomiliónová odmena advokátskej kancelárii Radomíra Bžána.Predstavitelia hnutia ešte v stredu 27. septembra vyzvali ministra Žigu, aby do piatka 29. septembra odvolal z funkcie predsedu predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment a bývalého šéfa Fondu národného majetku (FNM) Branislava Bačíka. Ten podľa opozície ako bývalý šéf FNM podpísal ešte v roku 2015 s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána zmluvu, podľa ktorej tá má dnes nárok na honorár za právne služby v spore o VEG vo výške 64 miliónov eur. Keďže minister Bačíka neodvolal a samotný Bačík na tlačovej konferencii podľa opozície nič nevysvetlil, chcú iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu.V júni tohto roka vyhral štát spor o VEG a nemusí platiť stovky miliónov eur, ktoré požadovali talianski spolumajitelia (Enel, pozn. TASR) Slovenských elektrární (SE). Štátna akciovka MH Manažment má v tejto súvislosti platiť desiatky miliónov eur kancelárii Radomíra Bžána ako odmenu za servis pri spore o prevádzkovanie elektrárne.Žiga informoval, že vyzval vedenie MH Manažmentu, aby rokovalo s právnickou kanceláriou o znížení odmeny. Zároveň povedal, že sa necíti byť zodpovedný za zmluvu, na základe ktorej má štát platiť advokátovi desiatky miliónov eur.Samotný Bačík uviedol, že sa žiadne miliónové odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána vyplácať nebudú a už vôbec nie desiatky miliónov eur, ako to prezentujú denníky.spresnil Bačík.