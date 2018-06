SaS oficiálne podporuje v prezidentských voľbách R. Mistríka

Na archívnej snímke Robert Mistrík. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. júna (TASR) - Najsilnejšia opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) oficiálne podporuje v prezidentských voľbách svojho niekdajšieho člena Roberta Mistríka. Jednohlasne o tom rozhodla Republiková rada SaS. Už skôr Mistríkovi vyjadrila podporu aj mimoparlamentná strana Spolu-občianska demokracia Miroslava Beblavého.povedal na tlačovej konferencii líder SaS Richard Sulík.Beblavý verí, že ak Mistrík vo voľbách v roku 2019 uspeje, bude nezávislým prezidentom voči všetkých stranám.odkázal.Mistrík vyhlásil, že verí v postup do druhého kola volieb. Priznal, že sa o podpore svojej osoby rozprával aj so šéfom OĽaNO Igorom Matovičom, táto diskusia je zatiaľ otvorená. Podporu Obyčajných sa snaží získať aj Sulík.Ak by vo voľbách neuspel, Mistrík s politickou kariérou skončí.dodal.Robert Mistrík, ktorý je bývalým členom SaS a spoluzakladateľom tejto strany, oznámil kandidatúru na sociálnej sieti s tým, že o post hlavy štátu sa chce uchádzať ako nestraník.uviedol.