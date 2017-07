SaS, OĽaNO a KDH majú dohodu na kandidátoch na šéfov VÚC

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Politické strany SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH majú dohodu na vzájomnej podpore kandidátov na predsedov vyšších územných celkov (VÚC). SaS postavila troch, OĽaNO dvoch, KDH jedného a dvojica uchádzačov je spoločná. Krajské voľby sa uskutočnia 4. novembra 2017.V Bratislavskom kraji bude na šéfa VÚC kandidovať Juraj Droba (SaS), v Trnavskom Jozef Viskupič (OĽaNO), v Trenčianskom Renáta Kaščáková (SaS), v Nitrianskom Ján Greššo (spoločný), v Žilinskom Erika Jurinová (OĽaNO), Banskobystrickom Martin Klus (SaS), v Prešovskom Milan Majerský (KDH) a v Košickom Rastislav(spoločný). KDH Drobu aktívne podporovať nebude, nepostaví však vlastného uchádzača.povedala na dnešnej tlačovej konferencii podpredsedníčka SaS Jana Kiššová s tým, že práve od toho závisí, ako sa ľuďom bude vo svojich domovinách žiť.odkázala.Kandidátmi SaS sú Droba, Klus a Kaščáková, ktorí sú zároveň poslancami NR SR. V prípade úspechu v krajských voľbách sa mandátov v parlamente vzdajú.deklarovala Kiššová. Na margo herca a riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Jána Grešša povedala, že je to známa osobnosť, ktorú netreba bližšie predstavovať.uistila Kiššová.Veronika Remišová z OĽaNO poukázala na to, že VÚC hospodária s viac ako 1,3 miliardou eur, starajú sa o cesty, nemocnice, školy, domovy dôchodcov či rozvoj cestovného ruchu.upozornila. Podľa jej slov si s tým už desať rokov vláda nevie poradiť a napriek kráse a bohatstve Slovenska potenciál týchto regiónov zostáva nevyužitý.povedala Remišová.V rámci koalície budú za OĽaNO kandidovať poslanci NR SR Jurinová a Viskupič. Aj oni v prípade úspechu z parlamentu odídu.avizovala.Podpredseda KDH Pavol Zajac uviedol, že rokovaniam opozície paradoxne napomohla koalícia, ktorá vo volebnom roku zmenila zákon a schválila len jednokolovú voľbu predsedov VÚC.pripustil.Nominantom KDH je primátor Levoče Milan Majerský. "Sme presvedčení, že jeho zvolením by Prešovský kraj získal dynamiku, ktorú tak nevyhnutne potrebuje, aby naše bohatstvo, teda ľudia s pracovitými rukami a múdrymi hlavami, z tohto kraja neodchádzali," dodal Zajac.