SaS, OĽaNO, KDH a SMK by mohli tvoriť základ budúcej vlády

Na snímke zľava predseda SMK József Menyhárt, predseda SaS Richard Sulík, predseda OĽANO Igor Matovič a predseda KDH Alojz Hlina počas tlačovej konferencie Strany maďarskej komunity po stretnutí SMK s lídrami strán SaS, OĽaNO, KDH za okrúhlym stolom v Bratislave 13. apríla 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Strany SaS, OĽaNO (obe parlamentné), KDH a SMK (obe mimoparlamentné) by mohli tvoriť základ budúcej vlády. Naznačovali to lídri týchto strán Richard Sulík, Igor Matovič, Alojz Hlina a József Menyhárt, ktorí rokovali za okrúhlym stolom. Spoločné rokovanie si pochvaľujú, hoci majú na niektoré veci rozdielne názory. Zhodujú sa však na potrebe spolupráce a hľadania prienikov.povedal Menyhárt. Zdôraznil, že Maďari na Slovensku stáli v rozhodujúcich chvíľach vždy na správnej strane barikády. "doplnil.vyhlásil po stretnutí Sulík. Podotkol, že aj keď budú strany o hlasy voličov bojovať, tento boj by mal byť férový a ich spolupráca sa vie po voľbách rýchlo pretaviť do slušnej koaličnej spolupráce. Ľuďom podľa Sulíka treba dať signál, že keď k tomu príde, strany dokážu spolupracovať.doplnil Matovič. Ubezpečil, že existuje slušná alternatíva voči súčasnej vláde.Aj podľa Hlinu majú takéto stretnutia význam.povedal. Podľa Hlinu prídea bude to lepšie. Potvrdil, že KDH príde aj na ďalšie stretnutie partnerov.doplnil. Ďalšie rokovanie by malo byť u matovičovcov.