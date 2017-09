SaS: P. Pellegrini je zodpovedný za predaj domény .sk do zahraničia

Na snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) ignoroval pripomienky, podpísal dodatok so súkromnou spoločnosť SK-NIC a je plne zodpovedný za predaj domény .sk za 26 miliónov eur britskej firme s neveľmi dobrou reputáciou. V stanovisku pre médiá to tvrdí opozičná SaS.Liberáli pripomínajú, že ešte v roku 2002 získala vládnou mocou preferovaná spoločnosť SK-NIC od štátu monopol na správu slovenskej domény .sk. V roku 2017 sa začalo rokovať o dodatku k zmluve, pričom na starosti to mal práve Pellegriniho úrad.tvrdí poslanec Národnej rady SR za SaS a tímlímder strany pre štíhly štát Jozef Rajtár.doplnil Rajtár.Tento krok kritizuje aj IT komunita. ZPW vníma predaj národnej domény do zahraničia ako dlhodobo vopred plánovaný, pričom mohol podľa neho nastať len vďaka aktívnej podpore Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Úradníci podľa ZPW vyšli majiteľom súkromnej spoločnosti SK-NIC v ústrety a podpísali s nimi pre štát nevýhodný dodatok zmluvy. Ten pritom združenie podrobne pripomienkovalo, aktívne spolupracovalo s Pellegriniho úradom a prichádzalo s návrhmi, z ktorých ale štát do zmluvy nezapracoval takmer nič, tvrdí ZPW.konštatoval v stanovisku predseda ZPW Ondrej Jombík.Združenie sa tiež domnieva, že pri prevode vlastníctva spoločnosti SK-NIC boli porušené pravidlá medzinárodnej autority IANA. Tie totiž definujú, že pri každej redelegácii národnej domény sa vyžaduje aj súhlas lokálnej internetovej komunity, ktorú na Slovensku reprezentujú subjekty združené pod petíciou NašaDoména.sk. Združenie sa preto obráti na svetovú internetovú autoritu ICANN s požiadavkou o posúdenie, či je tento transfer v poriadku.