SaS:Parlamentné strany by sa mali zaviazať zvyšovať rozpočet armády

Ľubomír Galko Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Politické strany zastúpené v Národnej rade SR by sa mali najskôr vo forme deklarácie zaviazať, že budú postupne zvyšovať rozpočet rezortu obrany, až kým nedosiahne výšku dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP). Výsledkom deklarácie má byť ústavný zákon. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda SaS a exminister obrany Ľubomír Galko s tým, že liberáli v tejto veci oslovia všetky strany v NR SR." vysvetlil Galko s tým, že ide o podanú ruku vojakom, ale aj predstaviteľom koaličných strán.Podľa jeho slov štát, ktorý nezabezpečí, aby ho chránilo vlastné vojsko, príde "" vojsko cudzie.upozornil.Galko v tejto súvislosti ocenil kritické a zároveň pravdivé slová prezidenta SR Andreja Kisku, ktoré predniesol pred predstaviteľmi OS SR. "zdôraznil Galko, ktorý je aj preto rád, že súčasným prezidentom je Andrej Kiska, ktorý sa snaží veci pomenovať.Kiska v utorok (31.1.) na veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR vyhlásil, že podvádzame občanov, pretože im nehovoríme pravdu, ako na tom skutočne naša armáda je, a podvádzame vojakov, ktorým neustále niečo len sľubujeme. Prezident taktiež zdôraznil, že vojaci majú zastaranú techniku a armáda mešká so záväzkami voči spojencom."My, žiaľ, niekoľko rokov len sľubujeme a naše záväzky neplníme," uviedol Kiska. Ako doplnil, Slovensko na tom nie je dobre ani v oblasti komunikácie voči občanom či spojencom. "" uviedol s tým, že nevidí vôľu, aby sa tento stav zmenil. Preto požiadal ministra obrany Petra Gajdoša (nominant SNS), aby riešenie týchto problémov presadzoval na rokovaní vlády.Gajdoš konštatoval, že rozpočet na obranu postupne narastá a tento rok dosiahne 1,18 percenta HDP. Zdôraznil, že ozbrojené sily boli dlhodobo poddimenzované až pod jedno percento. Hlavnou úlohou v tomto roku bude podľa neho príprava mechanizovanej brigády.doplnil Gajdoš. Minister pripomenul, že okrem iného pripravuje dlhodobý plán rozvoja OS SR, ktorý chce predstaviť v polovici tohto roka. Na základe toho plánu má byť zabezpečený rozvoj armády.Problémy pripustil aj náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim. Podľa jeho slov v armáde je zastaraná technika a chýbajú aj zásoby. "" dodal.