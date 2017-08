SaS: Plavčan by mal odstúpiť

Opozičný poslanec za SaS Eugen Jurzyca Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 2. augusta (TASR) - Opozičná strana SaS vyzýva Petra Plavčana (nom. SNS), aby pre problémy s eurofondovými výzvami na výskum a inovácie opustil miesto ministra školstva. Plavčan podľa nich nie je človek, ktorý by systém rozdeľovania eurofondov vymyslel, ale je ministrom, počas ktorého šéfovania sa podozrivé rozdeľovanie peňazí deje.uviedol dnes poslanec za SaS a bývalý minister školstva Eugen Jurzyca. Ten zároveň upozornil, že rezort školstva pri rozdeľovaní eurofondov neprihliada na hodnotu za peniaze.dodal Jurzyca.Branislav Gröhling zo SaS sa dnes podľa vlastných slov obrátil na Európsku komisiu, kde sa pýtal, čo konkrétne komisia prešetruje.dodal Gröhling. Pripomenul, že viac ako polovica firiem úspešných v eurofondových výzvach, pred rokom 2016 žiaden výskum nevykonávala.Eurofondové projekty by sa podľa Jurzycu mali po novom hodnotiť podľa vedeckých kritérií a žiadatelia by mali preukázať, že majú za sebou výsledky vo výskume.navrhuje. Ďalším kritériom by malo byť, že výzvy by mali byť postavené tak, aby štát vedel, čo za rozdelené peniaze má čakať a podľa Jurzycu by mali by byť naviazané na výsledky. Ďalej by malo prísť k zmene pri výbere hodnotiteľov eurofondových projektov.Témou prerozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva sa bude pravdepodobne zaoberať aj koaličná rada, ktorá by sa mala zísť vo štvrtok 3. augusta. Opozícia pre kauzu žiada odchod ministra školstva Plavčana, aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Rozdeľovanie eurofondov má riešiť aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, už požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Keďže táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.